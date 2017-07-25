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gemisinden devriye botuna uyarı ateşi!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017 19:45 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 19:53
ABD gemisinden İran devriye botuna uyarı ateşi!

donanmasına bağlı USS Thunderbolt devriye gemisinin, ’nde kendisine yüksek süratle yaklaşan Devrim Muhafızları’na bağlı bir devriye botuna uyarı ateş açtığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı'ndan () üst düzey bir yetkili, olayın USS Thunderbolt gemisinin USS Vella Gulf güdümlü füze gemisi ve iki ABD Sahil Güvenlik Botu ile 'nde seyrettiği esnada meydana geldiğini belirtti.

Yetkili, Devrim Muhafızları'na bağlı olduğunu düşündükleri botun silahlı olduğunu ve Amerikan donanmasına bağlı USS Thunderbolt'a çok yüksek süratle yaklaştığını ve Amerikan gemisinin çarpışma ihtimaline karşı uyarı ateş açtığını dile getirdi.

İran gemisinin telsiz uyarılarına cevap vermediğini öne süren yetkili, mermilerin suya isabet ettiğini ve İran gemisinin karşılık vermeden yolunu değiştirdiğini kaydetti.

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ABD gemisinden İran devriye botuna uyarı ateşi!
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