Bugünkü 375. duruşmada savcılık mütalaasını okumaya başlayan Federal Savcı Herbert Diemer, baş sanık olarak yargılanan Beate Zschaepe'nin işlenen cinayetlerde suç ortağı olmaktan dolayı ceza almasını istedi.

Savcı Diemer, sanık Zschaepe'nin NSU terör örgütünün kurucusu ve üyesi olduğunu vurgulayarak, Zschape'nin diğer NSU üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhard'un işlediği cinayetlerin suç ortağı olduğunu belirtti.

Diemer, mütalaası esnasına mahkeme heyetine dönerek, ''Yüce heyet, failler Uwe Böhnhard, Uwe Mundlos ve Beate Zschaepe'dir.'' dedi.

Mahkeme heyeti savcılık mütalaasını kabul etmesi durumunda Beate Zschaepe'nin ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

4 yıldan fazla süredir devam eden davada 815 tanık ve 42 bilirkişi dinlendi.

Almanya'da NSU davasında sona doğru

Davanın geçmişi

Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı yapmak ve 15 banka soygunu gerçekleştirmekle suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, terör örgütü üyelerinin intihar ettiği öne sürülmüştü.

Mayıs 2013'ten bu yana Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada NSU terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Beate Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi yargılanıyor.