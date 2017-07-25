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Hitler’in hazinesi İzlanda’da çıktı!

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Giriş Tarihi: 25.7.2017 09:31 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 09:38
Hitler’in hazinesi İzlanda’da çıktı!

II. Dünya Savaşı döneminde Güney Amerika bankalarından alınan 100 milyon sterlin (460 milyon lira) değerindeki altınları Almanya'ya taşıyan ancak İzlanda açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. İngiltere'deki hazine avcısı şirketi Advanced Marine Services, 24 Eylül 1938'de İzlanda'nın 193 kilometre güneydoğusunda batan SS Minden isimli geminin gövdesine ulaştı. Hazine avcılarının bulunan enkazın içinde bir kutuya yerleştirilen 4 ton ağırlığında değerli metal bulunduğu belirtilirken, bu metalin 100 milyon sterlin değerindeki altın olduğu tahmin ediliyor.

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Hitler’in hazinesi İzlanda’da çıktı!
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