Mesele dedektör değil İsrail işgali

Dünya, 11 gündür İsrail
'in Mescid-i Aksa
'daki zulmüne odaklanmış durumda. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı 50 yıl aradan sonra 14 Temmuz'da cuma namazına kapatan İsrail, kutsal mekan
ın kapılarına metal dedektörler yerleştirdi. Tel Aviv
'güvenlik önlemleri' olarak atfettiği baskının, Mescid-i Aksa'da 3 İsrailli polisin öldürülmesine karşılık olduğunu savunuyor. Mescid-i Aksa'nın önemini bilmeyenler ise 'Metal dedektörler kalsa ne olacak?" tepkisini veriyor. Ancak Müslümanlara göre mesele dedektörler değil, asıl sorun egemenlik, işgal, dini özgürlük ve Filistin
'in aidiyeti. İşte 3 soruda kriz:
1- Filistinliler neden öfkeli?
srail, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs
'ü 1967'den beri işgal altında tutuyor. Mescid-i Aksa'nın kapılarına 16 Temmuz'da dedektörler yerleştirildi. Filistinliler'e göre, İsrail'in ana hedefleri Mescid-i Aksa'nın içerisinde sadece Müslümanlara tanınan ibadet hakkını bertaraf ederek statükoyu değiştirmek. Ardından Aksa'yı İbrahim Camisi gibi bölerek, zamanla tamamen işgal altına almak.
2- Siyasiler ne diyor?
dedektörleri kaldırmak yerine yüz tanıma teknolojisine sahip kameralar ya da rastgele arama seçeneklerini masaya sunuyor. Filistin hükümeti, Mescid-i Aksa'nın güvenliğine kendilerinin de dahil olması gerektiğini ve İsrail tarafından hiçbir dayatmasının olamayacağını söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Ankara'dan birçok kez Filistinlileri destekleyen mesajlar geldi. ABD dün bölgeye Başkan Donald Trump'ın elçisini gönderdi. BM, AB ve Rusya da İsrail'i eleştiriyor.
3- Halk ne diyor?
İngiliz Reuters haber ajansına göre İsrailliler'in büyük bir kısmı kapılardaki dedektörlerin kalmasını savunuyor. Ancak yine aynı haberde Filistinliler'in "Mesele dedektörler değil, bizim problemimiz İsrail'in işgaliyle", 'Mescid-i Aksa ulusumuzun sembolü", "Egemenlik simgesi olan Mescid-i Aksa'ya İsrail'in kurumu muamelesi kabul edilemez" sözlerine yer verildi.