Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da 3 can aldı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017 22:33 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 22:35
Myanmar'da domuz gribi 3 can aldı

'da, olarak da bilinen ay başından bu yana 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Yangon Hastanesinde görevli Dr. Khin Theingi Myint, yaptığı açıklamada, teşhisi konulan ve hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin kurtarılamadığını belirtti.

Ay başında Chin eyaletinde de 1 kişinin öldüğünü aktaran Myint, ay başından bu yana yaşamını yitirenler dahil 13 vaka tespit edildiğini aktardı.

Meksika'da 2009'da Mart ayında kitlesel salgına dönüşerek ortaya çıkan hastalık, domuzlarda görülen bir tür grip virüsünün genetik değişim geçirmesi nedeniyle "domuz gribi" adını almıştı.

Salgın, Amerika kıtasının ardından Mart 2009'dan itibaren tüm dünyaya yayılmıştı. DSÖ, 2009'daki küresel domuz gribi salgınında 18 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Myanmar'da domuz gribi 3 can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz