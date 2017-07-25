Robotlar işsizliğe yol açacak

BUGÜN NELER OLDU

Veri girişi,matematik bilimi pozisyonlarıve tele-pazarlama ise robotlarıninsanların yerini alacağıiş sahalarının başında yer alıyor.Tapu sigorta şirketinde çalışanlar,matematik teknisyenleri,kanalizasyon çalışanları, vergihazırlayıcılar, fotoğraf basımı ileilgili bazı alanlar ve makine işlemeoperatörlüğü gibi alanlar darobotların insanların yerini alacağımesleklerden olacağı düşünülüyor.