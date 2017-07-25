Robotlar işsizliğe yol açacak

ABD'de Oxford ve Yale üniversitelerinden bilim insanları, robotların 50 yıl içinde çok geniş bir alanda insanların yerini alacağını öngörüyor. Robotların iş yaşamında yer alması en çok düşük gelirlileri etkileyecek. Bu nedenle iş kayıplarının aileler üzerinde sarsıcı etkileri olması bekleniyor. Araştırmaya göre; bilgisayarlar ve robotların 2024'e doğru tercüme yapması, 2026'da lise düzeyinde makale yazması, 2027'de kamyon sürmesi, 2031'de perakende satış, 2049'da kitap yazması ve 2053'te cerrahlıkta insanlardan daha iyi olması öngörülüyor.
Veri girişi,
matematik bilimi pozisyonları
ve tele-pazarlama ise robotların
insanların yerini alacağı
iş sahalarının başında yer alıyor.
Tapu sigorta şirketinde çalışanlar,
matematik teknisyenleri,
kanalizasyon çalışanları, vergi
hazırlayıcılar, fotoğraf basımı ile
ilgili bazı alanlar ve makine işleme
operatörlüğü gibi alanlar da
robotların insanların yerini alacağı
mesleklerden olacağı düşünülüyor.