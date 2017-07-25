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Robotlar işsizliğe yol açacak

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Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017
Robotlar işsizliğe yol açacak
ABD'de Oxford ve Yale üniversitelerinden bilim insanları, robotların 50 yıl içinde çok geniş bir alanda insanların yerini alacağını öngörüyor. Robotların iş yaşamında yer alması en çok düşük gelirlileri etkileyecek. Bu nedenle iş kayıplarının aileler üzerinde sarsıcı etkileri olması bekleniyor. Araştırmaya göre; bilgisayarlar ve robotların 2024'e doğru tercüme yapması, 2026'da lise düzeyinde makale yazması, 2027'de kamyon sürmesi, 2031'de perakende satış, 2049'da kitap yazması ve 2053'te cerrahlıkta insanlardan daha iyi olması öngörülüyor. Veri girişi, matematik bilimi pozisyonları ve tele-pazarlama ise robotların insanların yerini alacağı iş sahalarının başında yer alıyor. Tapu sigorta şirketinde çalışanlar, matematik teknisyenleri, kanalizasyon çalışanları, vergi hazırlayıcılar, fotoğraf basımı ile ilgili bazı alanlar ve makine işleme operatörlüğü gibi alanlar da robotların insanların yerini alacağı mesleklerden olacağı düşünülüyor.
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Robotlar işsizliğe yol açacak
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