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Türkiye iadesini istemişti! Serbest bırakılıyor

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017 17:25 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 17:55
Türkiye iadesini istemişti! Serbest bırakılıyor

Romanya , terör örgütüyle bağlantısı bulunan 'ın serbest bırakılmasına karar vererek, büyük bir skandala imza attı!

Romanya 'nin, bugün ülkenin batısındaki Timisoara kentinde aldığı karara göre, ' terör örgütü ile bağlantısı olduğu' nedeniyle aranan ve 'da siyasi statüsüne sahip olan 'ın tahliyesi kararı verildi.

Oral için, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş tarafından, 'terör gruplarıyla bağlantısı olduğu' suçlamasıyla iade talebinde bulunulmuştu.

Interpol listesinden çıkarıldı

8 Temmuz'da, ismi Interpol'ün arananlar listesinde bulunduğu için Romanya sınırında gözaltına alınan Nalan Oral'ın adı, o zamandan bu yana listeden kaldırıldı.

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Türkiye iadesini istemişti! Serbest bırakılıyor
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