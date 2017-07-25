Türkiye'den BMGK'de İsrail'e çağrı

Begeç, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen "Filistin dahil Ortadoğu'daki gelişmeler" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin sorununun bölgesel ve küresel kalıcı barışa engel oluşturduğunu söyledi.

Yaşanan son gelişmelerin bunu tekrar hatırlattığını ifade eden Begeç, "Önceliğimiz tansiyonun azaltılması ve tüm tarafların itidalli davranması olmalıdır. Bununla beraber İslam dünyası için Harem-i Şerif'in tarihi statüsünün ve kutsallığının korunmasının önemi konusunda çok açık olmalıyız. Tarihi statünün değiştirilme çabası barış içinde birlikte var olmayı tehlikeye atar." dedi.

Kudüs'ün İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik için kutsal olduğunu ve buna göre davranılması gerektiğini dile getiren Begeç, şöyle devam etti:

"Harem-i Şerif'in üç gün kapatılması, ardından girişlere metal dedektörler koyma kararı ve Müslümanların girişini kısıtlayan diğer önlemler kabul edilemez. Bu yanlışlar ve sokakta ibadet eden Filistinlilere karşı orantısız güç kullanımı hiçbir şekilde meşru gösterilemez."

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- İSRAİL'E ÇAĞRI

Güven Begeç, konuşmasında İsrail'e de çağrı yaparak "İsrail'den Harem-i Şerif'e girişi engelleyen kısıtlamaları kaldırması konusundaki uluslararası çağrıya kulak vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

İsrail'in metal dedektörleri kaldırma konusunda aldığı son kararı "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendiren Begeç, statükonun korunmasının normale dönüş için temel olduğunu, bunun bir din ve ibadet özgürlüğü meselesi olduğunu vurguladı.

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- "SURİYE REJİMİ MÜZAKERELERİ ZEHİRLEMEMELİ"

Begeç konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinerek Türkiye, İran ve Rusya'nın öncülüğündeki çabalarla son dönemde şiddette önemli ölçüde azalma yaşandığını söyledi.

Siyasi müzakereler için de muhalefetin demokratik olgunluk gösterdiğini dile getiren Begeç, "Suriye rejimi temsilcilerinin uzlaşmaz tutumunu sürdürmelerine ve sahadaki ihlaller ve zararlı söylemlerle müzakereleri zehirlemesine izin verilmemeli." dedi.

Begeç, Suriye'de tek taraflı adımlara karşı da uyarılarda bulunarak "Türkiye DEAŞ ve PYD/YPG gibi terör örgütleriyle mücadele etme kararlılığındadır. Suriye'nin birliğini, demografik yapısını ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak tek taraflı adımlar kabul edilemez. Menbiç ve Rakka'da yapılan yanlışları tekrarlama lüksümüz yok." değerlendirmesini yaptı.