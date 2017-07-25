Yedi yıl boyunca hayvanat bahçesinde saklandı

Avustralya
'da iki cinayet
ten aranan katil Malcolm Naden, 2005 ile 2012 arasında polisten kaçmayı başarmış ancak yedi yılın ardından saklandığı Plains Hayvanat Bahçesi
'nde yakalanmıştı. İngiliz Daily Mail gazetesi, kuzeni Lateesha Nolan'ı ve kuzeninin sevgilisi Kristy Scholes'ü öldürdükten sonra firari olan Naden'in hayvanat bahçesinde nasıl yaşadığını anlatan "The Contractor" isimli kitabın çıktığını duyurdu. Kitapta, ülkenin en çok arananlar listesinin başında bulunan katilin, fillerin yemlerini çalarak, kaplumbağa yiyerek ve gergedanların yanında uyuyarak hayatta kaldığından bahsediliyor.