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tarafından aranan Rus 'a yakalandı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 15:28
ABD tarafından aranan Rus Yunanistan'a yakalandı

tarafından, internet üzerinden 4 milyar dolarlık kara para akladığı iddiasıyla aranan Rus uyruklu bir kişi 'ın Selanik kentinde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, makamlarıyla işbirliği içinde gerçekleşen operasyonda 38 yaşındaki Rus vatandaşının otel odasında yakalandığı ve şüphelinin elektronik ekipmanlarına el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus vatandaşının siber suçlarla ilgili en büyük internet sitelerinden birine sahip olduğu ve 2011'den bu yana sanal para birimi "Bitcoin" vasıtasıyla yaklaşık 4 milyar dolarlık kara para akladığı suçlamasıyla ABD Adalet Bakanlığı tarafından arandığı belirtildi.

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ABD tarafından aranan Rus Yunanistan'a yakalandı
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