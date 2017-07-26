ABD tarafından aranan Rus Yunanistan'a yakalandı

Yunanistan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ABD makamlarıyla işbirliği içinde gerçekleşen operasyonda 38 yaşındaki Rus vatandaşının otel odasında yakalandığı ve şüphelinin elektronik ekipmanlarına el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus vatandaşının siber suçlarla ilgili en büyük internet sitelerinden birine sahip olduğu ve 2011'den bu yana sanal para birimi "Bitcoin" vasıtasıyla yaklaşık 4 milyar dolarlık kara para akladığı suçlamasıyla ABD Adalet Bakanlığı tarafından arandığı belirtildi.