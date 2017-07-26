Batı'da erkeklerin sperm sayısı azalıyor

Sonuçları "Human Reproduction Update" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, 40 yıllık dönem boyunca 42 binden fazla erkek ve 50 ülkeyi kapsayan 185 çalışma incelendi.

Araştırmada, bu yıllar arasında Kuzey Amerika, Avrupa ve Yeni Zelanda'da erkeklerin sperm yoğunluğunun yüzde 52, sayısının ise yüzde 59 azaldığı tespit edildi.

Kudüs İbrani Üniversitesinden Dr. Hagai Levine liderliğinde yapılan araştırmada, Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki erkeklerin sperm sayısında ve yoğunluğunda önemli bir düşüş gözlenmedi.

Brezilya, Danimarka, İsrail, İspanya ve ABD'den bilim adamlarının yaptığı araştırmada, 40 yıllık dönemde sperm yoğunluğunun her sene yüzde 1,4, sayısının da yüzde 1,6 oranında azaldığına işaret edildi.

Plastiklerde ve mobilyalarda kullanılan bazı kimyasalların gıda zincirine bulaşmasına ilaveten alkol, kafein, işlenmiş et ürünleri, soya ve patates yoğun diyetlerin vücutta belirli hormonları etkilediği, buna ilaveten obezite ve iklim değişikliğinin de benzer etkilere neden olabileceği biliniyor.