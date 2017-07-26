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: Dışişleri: İsrailli sözcünün haddini bilmez açıklamasını kınıyoruz

Giriş Tarihi: 26.7.2017 12:29 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 12:35
Son dakika: Dışişleri: İsrailli sözcünün haddini bilmez açıklamasını kınıyoruz

Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türkiye ile ilgili açıklamasını kınadı.

İSRAİL'Lİ SÖZCÜNÜN HADDİNİ BİLMEZ AÇIKLAMASINI KINIYORUZ

Müftüoğlu yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'teki son gelişmeler hakkında ifade ettikleri hususlara ilişkin olarak İsrail Sözcüsü tarafından yapılan haddini bilmez açıklamayı kınıyoruz.

EN İYİ MUSEVİLERİN BİLMESİ BEKLENİR

Osmanlı döneminde 'de farklı dinlere ve mezheplere mensup cemaatler yüzyıllarca barış içinde birlikte yaşamış ve ibadetlerini özgürce yerine getirmiştir. Bu bağlamda, Osmanlı döneminde sergilenen benzersiz hoşgörüyü en iyi Musevilerin bilmesi ve takdir etmesi beklenir.

İNANÇ VE İBADET ÖZGÜRLÜKLERİ DEVLETİMİZİN GÜVENCESİ ALTINDADIR

Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde Musevilerin inanç ve ibadet özgürlükleri devletimizin güvencesi altındadır.

Tüm Müslümanlar için en kutsal üçüncü mekan olan Harem-i Şerif bütün İslam Âleminin en öncelikli konularının başında yer almaktadır.

Doğu Kudüs, ve Gazze'de süregiden İsrail işgali 50. yılını doldurmuşken Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışmanın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ve Filistin-İsrail ihtilafının çözülmesine faydası olmayacağı açıktır.

İsrail'e düşen sorumluluk, biran önce aklıselimi hâkim kılıp, Harem-i Şerif'te statükoya dönmek ve ibadet özgürlüğünün önündeki engelleri tümüyle kaldırmaktır.

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Son dakika: Dışişleri: İsrailli sözcünün haddini bilmez açıklamasını kınıyoruz
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