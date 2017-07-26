Fransa'dan ABD'ye "Rusya" uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Romatet-Espagne, ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu tasarının Avrupalıları ve Avrupalı şirketleri etkileyebileceğini ifade eden Romatet-Espagne, tasarınını "uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışı" olduğunu bildirdi. Romatet-Espagne, bu konuda Avrupa Birliği (AB) düzeyinde bir çalışma yapma çağrısında bulunarak, tasarının dış etkilerine karşı korunmak için ülke genelinde ve AB düzeyinde önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

KONGRE'NİN ONAYINI ALMASI GEREKİYOR

ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yeni bir tasarı, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiriyor. Tasarıya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekiyor.

Söz konusu tasarının yasalaşabilmesi için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da ABD Başkanı Trump'ın onayını alması şart.