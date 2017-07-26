Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Fransa'dan 'ye "" uyarısı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 17:28 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 17:30
Fransa'dan ABD'ye Rusya uyarısı

Sözcüsü Agnes Romatet-Espagne, ’ya yeni yaptırımlar öngören 'deki yasa tasarısının "uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışı" olduğunu belirtti.

Sözcüsü Romatet-Espagne, Temsilciler Meclisi'nde onaylanan , İran ve 'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu tasarının Avrupalıları ve Avrupalı şirketleri etkileyebileceğini ifade eden Romatet-Espagne, tasarınını "uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışı" olduğunu bildirdi. Romatet-Espagne, bu konuda Avrupa Birliği (AB) düzeyinde bir çalışma yapma çağrısında bulunarak, tasarının dış etkilerine karşı korunmak için ülke genelinde ve AB düzeyinde önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

KONGRE'NİN ONAYINI ALMASI GEREKİYOR

ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yeni bir tasarı, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiriyor. Tasarıya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekiyor.

Söz konusu tasarının yasalaşabilmesi için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da ABD Başkanı Trump'ın onayını alması şart.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'dan ABD'ye "Rusya" uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz