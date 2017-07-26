İngiltere'de benzinli araçların satışı yasaklanıyor

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede hava kirliliği ile uzun vadeli mücadele stratejisi kapsamında dizel ve benzinle çalışan araçların (otomobil ve kamyonet) satışının 2040 yılından itibaren yasaklanmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ultra düşük ve sıfır emisyonlu araçlara doğru geçiş yapılması konusundaki çalışmalarımız 2040'a doğru ilerlerken hız kazandı. 2040, hükümetimizin yeni benzin ve dizel araçların satışının noktalanacağı tarih... Bu geçiş, yanmalı motorların kademeli olarak sokaklarımızı, kasabalarımızı, şehirlerimizi olabilecek en kısa zamanda terk etmesini, 2020'ye kadar hava kirliliği sorununun çözülmesini sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

2,7 MİLYAR STERLİN SEVİYESİNDE YATIRIM YAPILACAK

Hava kirliliğinin en kısa zamanda azaltılabilmesi amacıyla şehirlerin mevcut altyapılarının dönüştürülmesi için toplam 2,7 milyar sterlin seviyesinde yatırım yapılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, bunun yaklaşık 1 milyar sterlinlik kısmının düşük emisyonlu araçlara geçiş yapılması, yaklaşık 100 milyon sterlinlik kısmının ise elektrikli araçların şarj noktalarının genişletilmesi için kullanılacağı bildirildi.

İngiltere'de Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) Üst Yöneticisi Mike Hawes de konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, dizel ve benzinli araçların satışına yasak getirmemesi gerektiğini belirterek, "Otomotiv endüstrisi, tüketicilerin alternatif araçları satın alması için teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyor. Eğer endüstrinin uyum sağlamasına izin verecek yeterli zamanı tanımazsak Birleşik Krallık'ın başarılı olan otomotiv sektörünü baltalamış oluruz." ifadelerini kullandı.