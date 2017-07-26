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'da yine asit şoku! Yolda yürürken yüzlerine attılar

Giriş Tarihi: 26.7.2017 08:24 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 08:26
Londra'da yine asit şoku! Yolda yürürken yüzlerine attılar

'de son dönemlerde artan asit saldırılarına bir yenisi eklendi. İki genç erkeğin suratına olduğu tahmin edilen madde fırlatıldı.

'deki asit saldırısı furyasının son iki kurbanı 'da sokakta yürüyen iki genç erkek oldu.

Dün gece Roma Yolu'nda yürüyen iki gencin yüzüne olduğu düşünülen bir madde atıldı. Bölgede bulunan bir dükkan sahibi gençlerin "Yüzümüze asit atıldı!' diye bağırdığını söyledi.


Temmuz ortasında bir motosikletteki 2 kişi, 90 dakika içinde Hackney, Stoke Newington ve Islington semtlerinde beş farklı saldırı düzenlemişti.

Son saldırılar, Londra'daki asit saldırılarında büyük artışın kaygı yarattığı bir dönemde geldi. 2010'dan bu yana Londra'da 1800'den fazla aşındırıcı maddeyle saldırı olduğu belirtiliyor.

Londra Polisi'nin verilerine göre, geçen yıl 458 suçta kullanılırken, bu sayı bir önceki yıl 261 oldu.

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Londra'da yine asit şoku! Yolda yürürken yüzlerine attılar
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