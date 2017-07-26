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’da söz Kudüslü âlimlerde

Giriş Tarihi: 26.7.2017
Mescid-i Aksa’da söz Kudüslü âlimlerde

polisi, ’nın girişine yerleştirilen metal dedektörleri kaldırmak zorunda kaldı. Ancak ’in ibadet etmek için gerekli güvenlik koşullarına uygun olup olmadığına Kudüslü âlimler karar verecek

'nın kapılarındaki metal arama dedektörlerinin önceki gece kaldırılmasının ardından toplanan Kudüslü âlimler, 'e girip girmeme konusundaki kararını açıklaması için Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'nden rapor istedi. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin de aralarında bulunduğu Kudüslü âlimler, dün gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yaptı. "Harem-i Şerif'in iç ve dış kısmıyla ilgili bir ön rapor hazırlanacağı ve bu rapora göre "Harem-i Şerif'e girip girmeme konusunda bir karar verileceği" belirtilen açıklamada, "Kudüslü alimler olarak, işgalci makamların 14 Temmuz'dan bu yana yaptığı tüm icraatları reddediyoruz. Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının bütün Müslümanlara özgürce açılması gerekiyor" denildi. polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu elektronik arama dedektörlerini gece saatlerinde kaldırdı. Bunun yerine iki gün önce yerleştirilen güvenlik kameraları devreye sokuldu.
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Mescid-i Aksa’da söz Kudüslü âlimlerde
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