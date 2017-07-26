Mescid-i Aksa’da söz Kudüslü âlimlerde

Mescid-i Aksa
'nın kapılarındaki metal arama dedektörlerinin önceki gece kaldırılmasının ardından toplanan Kudüslü âlimler, Harem-i Şerif
'e girip girmeme konusundaki kararını açıklaması için Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'nden rapor istedi. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin de aralarında bulunduğu Kudüslü âlimler, dün gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yaptı. "Harem-i Şerif'in iç ve dış kısmıyla ilgili bir ön rapor hazırlanacağı ve bu rapora göre "Harem-i Şerif'e girip girmeme konusunda bir karar verileceği" belirtilen açıklamada, "Kudüslü alimler olarak, işgalci makamların 14 Temmuz'dan bu yana yaptığı tüm icraatları reddediyoruz. Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının bütün Müslümanlara özgürce açılması gerekiyor" denildi. İsrail
polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu elektronik arama dedektörlerini gece saatlerinde kaldırdı. Bunun yerine iki gün önce yerleştirilen güvenlik kameraları devreye sokuldu.