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Pentagon: 2018'de...

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 09:19 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 09:20
Pentagon: Kuzey Kore 2018'de...

Pentagon’un hazırladığı yeni gizli bir rapora göre 2018 yılında kıtalararası balistik nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip olabilir.

gazetesinin haberine göre, Pentagon istihbarat birimi Defence Intelligency Agency (DIA) daha önceki değerlendirmesinde 'nin bu kapasiteye ulaşmasını 2020 yılından önce olmayacağını öngörüyordu.

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Raporda Kuzey Kore'nin son yaptığı denemelerden sonra elde edilen bilgilerde Kuzey Kore'nin "şaşırtıcı derecede teknik ilerleme kaydettiği" belirtiliyor.

Habere göre, DIA'nın hazırladığı belgenin içeriği konusunda bilgi sahibi olan bir kaynak, raporda teknik ilerlemenin, "füzelerin 2018 yılında seri halde üretilebicek düzeyde olduğunun" yazıldığını belirtiyor.

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Pentagon: Kuzey Kore 2018'de...
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