Almanya'yı yasa boğan haber!

Afrika ülkelerinden Mali'deki Birleşmiş Milletler barış gücü misyonuna katılan Alman birliğine bağlı "Tiger" tipi savaş helikopterinin ülkenin kuzeyinde düşmesi sonucu iki Alman askeri öldü.

DÜŞÜŞ NEDENİ İÇİN UZMANLAR YOLA ÇIKTI

Helikopterin düşüş nedeni henüz belirlenemedi. Alman Hava Kuvvetleri'ne bağlı uzmanlar düşüş nedenini araştırmak üzere Gao'ya gidecek. Haber dergisi "Spiegel" Alman helikopterinin teknik arıza nedeniyle düşmüş olabileceğini bildirdi. Tiger'lerin rutin uçuşları düşüş nedeni açıklığa kavuşana kadar iptal edildi.

Savaş helikopteri Çarşamba günü Gao'nun 70 km. kadar kuzeyinde düşmüş ve tamamen yanmıştı. Onu takip eden ikinci helikopterin pilotu Tiger'in aniden ve imdat sinyali göndermeden diklemesine düşüşe geçerek yere çakıldığını bildirmişti.

2015 yılından bu yana Alman ordusu yurtdışı operasyonlarında kayıp vermemişti. Malili isyancılardan alınan Gao'daki uluslararası barış gücü üssünde 875 Alman askeri görev yapıyor.