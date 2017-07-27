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Müslüman Alimler'den çağrısı

Giriş Tarihi: 27.7.2017 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 11:04
Müslüman Alimler'den Mescid-i Aksa çağrısı

İsrail polisinin, 'nın çevresindeki kısıtlamaları kaldırmasının ardından Müslüman liderler yeniden Aksa'ya dönme kararı aldı.

İsrail, İslam dünyasını karşısına aldığı hamlesinde tamamen geri adım attı. BBC, yönetiminin Kudüs'teki kutsal mabed çevresindeki son güvenlik önlemlerini de kaldırdığını son dakika haberi olarak duyurdu.

Mescid-i Aksa çevresinden temizlenenler arasında korkuluklar ve iskeleler bulunuyor. Büyük tepkiye yol açan metal dedektörler, iki gün önce sökülmüştü.

İsrail, şimdi Mescid-i Aksa çevresine 28 milyon dolar harcayarak yüz tanıma özelliğine sahip güvenlik kamera sistemi kurmaya hazırlanıyor.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri kaldırıyor

Müslüman liderlerden Mescid-i Aksa çağrısı!

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın çevresindeki kısıtlamaları kaldırmasının ardından Müslüman liderler yeniden Aksa'ya dönme kararı aldı.

Kudüs'teki Müslümanlar yaklaşık 2 haftadır, Mescid-i Aksa'nın dışında namaz kılıyordu.

İşgalci İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı

MİLYONLAR MESCİD-İ AKSA İÇİN AYAKTA!

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Müslüman Alimler'den Mescid-i Aksa çağrısı
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