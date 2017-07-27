Müslüman Alimler'den Mescid-i Aksa çağrısı

İsrail, İslam dünyasını karşısına aldığı Mescid-i Aksa hamlesinde tamamen geri adım attı. BBC, Tel Aviv yönetiminin Kudüs'teki kutsal mabed çevresindeki son güvenlik önlemlerini de kaldırdığını son dakika haberi olarak duyurdu.
Mescid-i Aksa çevresinden temizlenenler arasında korkuluklar ve iskeleler bulunuyor. Büyük tepkiye yol açan metal dedektörler, iki gün önce sökülmüştü.
İsrail, şimdi Mescid-i Aksa çevresine 28 milyon dolar harcayarak yüz tanıma özelliğine sahip güvenlik kamera sistemi kurmaya hazırlanıyor.
Müslüman liderlerden Mescid-i Aksa çağrısı!
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın çevresindeki kısıtlamaları kaldırmasının ardından Müslüman liderler yeniden Aksa'ya dönme kararı aldı.
Kudüs'teki Müslümanlar yaklaşık 2 haftadır, Mescid-i Aksa'nın dışında namaz kılıyordu.MİLYONLAR MESCİD-İ AKSA İÇİN AYAKTA!