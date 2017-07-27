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Putin, 'yi tehdit etti

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.7.2017 21:43 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 22:37
Putin, ABD'yi tehdit etti

Devlet Başkanı , ’nde oylanan Rusya’ya yönelik yaptırımların arttırılmasına ilişkin tasarının yürürlüğe girmesi halinde Rusya’nın ABD’ye misilleme yapacağını belirtti.

Devlet Başkanı , Finlandiya'da mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında, 'nin Rusya'ya yeni yasadışı yaptırımlar önermesi halinde Rusya'nın misilleme yapmak zorunda kalacağını belirtti. Putin, "Bildiğiniz gibi sabırla hareket ediyoruz, ancak bir anda misilleme yapmak zorunda kalacağız. Ülkemize karşı yapılan bu kabalığa sonsuza kadar tahammül etmemiz imkansız" dedi.

ABD 'nde dün yapılan oylamada, Rusya, ve 'ye yönelik yaptırımların arttırılmasına ilişkin tasarı kabul edildi. Tasarıya göre ABD yönetiminin, Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre onayını alması gerekiyor. Tasarı, Kırım nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar yasa düzeyine getirilmesini ve Aralık 2016'da 'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla yaptırım getirilen üst düzey Rusya vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları içeriyor.
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Putin, ABD'yi tehdit etti
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