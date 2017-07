Almanya'da 3,5 milyon emekli yoksulluk sınırında

Euro Bölgesi'nin dinamosu olarak bilinen Almanya'da büyüme oranı artmaya ve işsizlik rakamları düşmeye devam ederken, işsizlik kurumlarının önünde uzun kuyruklar oluşması akıllara soru işareti getiriyor.

Uzmanlara göre, Almanya'da yoksul çalışanların yanı sıra yoksul çalışan emekli sayısı da hızla artıyor. İşsizlik kurumuna akın edenlerin büyük bir çoğunluğunun aslında bir iş sahibi olduğu ve düşük gelirli olduklarından yaşamlarını idame ettirmek için sosyal yardımlara ve ek işe muhtaç yaşadıkları belirtiliyor. Almanya'da 2016 verilerine göre yoksulluk oranı nüfusa göre yüzde 15 oranında. En azından 13 milyon insanın yoksulluktan etkilendiğini belirten uzmanlar, bu sayının 2036'ya kadar 20 milyona ulaşabileceğini, başka bir deyişle halkın yüzde 25'inin fakir duruma gelebileceğini ifade ediyorlar.

Emekliler arasında yoksulluk oranı şimdiden yüzde 15,6 ile ülke ortalamasının üstüne çıkarak kritik noktaya ulaştı. 3,5 milyon emeklinin yoksulluk sınırında yaşadığını vurgulayan uzmanlar, son on yılda emekliler arasında yoksulluğun diğer kesimlerine oranla on kat daha hızlı arttığını saptamış. Emeklilik maaşlarıyla geçinemeyip çalışmaya devam eden emeklilerin sayısı da her geçen yıl artarken, emekli olmuş 800 binden fazla kişi yan işlerde çalışıyor.

YAŞLI ÇALIŞAN SAYISINDA YÜKSELİŞ VAR

65-74 yaş arası kesimde çalışan oranı yüzde 5'ten yüzde 11'e yükseldi. Çalışanların büyük bir çoğunluğu bunu vakit geçirmek için değil düşük emekli maaşlarını arttırarak normal yaşam standartlarına erişmek için yaptığını ve çalışmanın kendi seçimleri olmadığını belirtiyor. Almanya'da yeni emekli olan bir erkeği ortalama 980 euroluk bir emeklilik maaşı beklerken, kadın emekliler ise ortalama 600 euroluk emeklilik maaşı ile geçiniyor. Almanya'da aylık net geliri 958 euronun altında kalanlar yoksulluk eşiğinde sayılıyor. Yoksulluk sınırı ise okul çağındaki iki çocuklu bir ailede 2 bin 100 euroya kadar yükseliyor.