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askerleri sınırında bir yi öldürdü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017 18:59

sınırında bir gencin askerleri tarafından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü , askerlerinin sınırdaki El-Bureyc Kampı'nda gösteri düzenleyen lere ateş ettiğini belirtti. Kudra, açılan ateş sonucu Abdurrahman Ebu Humeyse (16) isimli gencin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Filistinli gençler, bir süredir İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sınır bölgelerinde ediyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

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İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi öldürdü
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