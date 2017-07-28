Katar'dan BM'ye "krizin çözümünde rol al" çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Tüm bu aleyhimizdeki kampanya uluslararası hukuku ihlal ediyor. Katar bu krizi doğru kanallardan çözmeye yönelik hiçbir çabayı boşa çıkarmayacak ve BM, bu yöndeki çalışmalara başlamak için doğru bir platform." dedi.

Sani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Genel Merkezinde bir araya geldikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Katar'a yönelik yaptırımların uluslararası hukuku ve Katar'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirten Sani, BM'nin Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize yasal bir çözüm bulmak için doğru yer olduğunu söyledi.

Katar'a abluka uygulayan ülkelere en başından beri uluslararası hukuka uymaları çağrısı yaptıklarına dikkati çeken Sani, "Tüm bu aleyhimizdeki kampanya uluslararası hukuku ihlal ediyor. Katar bu krizi doğru kanallardan çözmeye yönelik hiçbir çabayı boşa çıkarmayacak ve BM, bu yöndeki çalışmalara başlamak için doğru bir platform." dedi.

Katar'ın BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeleri de kriz hakkında bilgilendirdiğini ifade eden Sani, Katar Resmi Haber Ajansının (QNA) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik siber saldırıyı da "siber terör saldırısı" olarak değerlendirdi.

Krizin çözümünde BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu dahil bütün BM mekanizmalarının rol alması gerektiğini belirten Sani, "Katar, en az 10 kez sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Biz gerginliği artırma niyetinde değiliz ve onların da bütün yasa dışı eylemlerini geri çekmesi gerek." diye konuştu.

Mescid-i Aksa eksenininde İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğe de değinen Sani, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü eylemi kınadıklarını vurguladı.

İsrail'in bir kez daha aynı eylemleri tekrar etmesinin üzücü olduğunu dile getiren Sani, bütün taraflara gerginliği artıracak eylemlerden kaçınmaları ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunması çağrısı yaptı.