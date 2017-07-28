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Trump'a büyük şok! Obamacare iptali Senato'dan döndü

Giriş Tarihi: 28.7.2017 09:01 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 09:01

ABD'de Senato, ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde hayata geçirilen sağlık reformu Obamacare'in iptali için yapılan oylamada, Cumhuriyetçi Parti tarafından önerilen değişiklikleri kabul etmedi.

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Trump'a büyük şok! Obamacare iptali Senato'dan döndü
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