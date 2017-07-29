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, 'yi vurdu: 10 ölü!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.7.2017 20:01 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 20:06
ABD, Suriye'yi vurdu: 10 ölü!

öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 'nin Deyrizor kentine düzenlediği nda 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Detaylar birazdan...

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ABD, Suriye'yi vurdu: 10 ölü!
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