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ABD, Suriye'yi vurdu: 10 ölü!
ABD
,
Suriye
'yi vurdu: 10 ölü!
İHA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2017
20:01
Güncelleme Tarihi: 29.7.2017
20:06
ABD
öncülüğündeki koalisyon güçlerinin,
Suriye
'nin Deyrizor kentine düzenlediği
hava saldırısı
nda 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Detaylar birazdan...
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ABD, Suriye'yi vurdu: 10 ölü!
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