ABD'den İran'a yeni yaptırımlar geldi!

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlarını dün fırlatılan "Simorgh Uzay Aracı"nın etkisiyle genişletme kararı aldığı bildirildi.

Buna göre, İran'ın balistik füze programı için kilit rol oynayan Shahid Hemmat Endüstri Grubu'nun kontrolündeki şu kuruluşlar yaptırım listesine eklendi:

"Shahid Karimi Industries, Shahid Rastegar Industries, Shahid Cheraghi Industries, Shahid Varamini Industries, Shahid Kalhor Industries ve Amir Al Mo'Menin Industries."

"ABD İRAN'I HEDEF ALMAYA DEVAM EDECEK"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD yönetimi, İran'ın balistik füze programına ilişkin faaliyetlerini, provakatif bir uzay aracı fırlatması olsun, tehlikeli balistik füze geliştirmek olsun ya da geçen hafta olduğu gibi Yemenli Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan füze saldırılarına olası desteği olsun, agresif şekilde hedef almaya devam edecek." dedi.

ABD Kongresi, dün yapılan oylamada, İran, Rusya ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiren ve uygulanan yaptırımları kaldırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkilerini Kongre'nin onayına tabi kılan yasa paketini kabul etmişti.

ABD'nin yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların ülkedeki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların "kara" listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.