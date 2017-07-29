Devlet Başkanı Yardımcısının evine silahlı saldırı!

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın Yardımcısı Ruto'nun Eldoret eyaletindeki evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 güvenlik görevlisi ağır yaralandı.

Saldırı Başkan Yardımcısı Ruto parti mitingi için evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Saldırı anında Ruto'nun ailesinden kimsenin evde olmadığı belirlendi.

Öte yandan, hükümet yetkililerinden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Başkan Yardımcısı Ruto'nun evinin çevresindeki güvenlik düzeyi en üst seviyeye çıkartıldı.

Kenya'da 8 Ağustos'ta yapılacak genel seçimlerde halk, devlet başkanı, milletvekilleri, senatörler, valiler ve ilçe temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Devlet başkanlığı yarışında özellikle Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga arasında kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.