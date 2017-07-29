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Kaliforniya’da uçak düştü

Giriş Tarihi: 29.7.2017 10:41 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 10:54

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nin şehrinde küçük bir uçak otoyola düştü.

Kaliforniya'nın şehrinde Cessna 310 tipi küçük ikiz motorlu bir uçak otoyola düştü. Alev topuna dönen uçağın pilotu Francis Pisano ve yanında bulunan eşi Janan dan sağ kurtuldu. Amerikan Milli Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun raporuna göre uçağın motorunun kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandığı ve otobana düştüğü ortaya çıktı. Yetkililer otoyolda en az 4 aracın zarar gördüğünü belirterek sürücülerin yaralanmadığını açıkladı.

Öte yandan o anlar John Wayne Havaalanının güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaliforniya’da uçak düştü

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Kaliforniya’da uçak düştü
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