Kuzey Kore lideri Kim'den ABD'ye sert mesaj!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, gerçekleştirilen kıtalararası balistik füze denemesinin, ülkesinin ABD'yi vurabileceğini gösterdiğini söyledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Kim, füze denemesinden "büyük memnuniyet" duyduğunu açıkladı.

Kuzey Kore lideri, yapılan son denemenin, ülkesinin kıtalararası balistik füze programının güvenilirliğini yeniden teyit ettiğini, "rastgele zamanlarda, rastgele bölgelere ve konumlara" füze fırlatma kabiliyetiyle artık tüm ABD'nin menzilde olduğunu belirtti.

Kim, füze denemesinin, savaş tehditleri ve kuvvetli yaptırımlarıyla "anlamsızca borazan çalan" ABD'ye "ciddi bir uyarı" olduğunu vurguladı.

Fırlatılan Hwasong-14 füzesinin, 998 kilometre yol katettiği, 3 bin 725 kilometre irtifaya ulaştığı ve Japonya yakınlarında denize düştüğü belirtildi.

"ABD, NÜKLEER SİLAHLI BİR KUZEY KORE'Yİ HİÇBİR ZAMAN KABUL ETMEYECEK"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'e de, Pyongyang'ın füzelerinden kaynaklanan ve bölgesel ve küresel istikrara yönelik giderek büyüyen tehdidi engellemek için daha fazlasını yapmaları çağrısında bulundu.

Washington yönetiminin, Kore Yarımadasında barışçıl bir şekilde nükleer silahların yok edilmesini ve Kuzey Kore'nin saldırgan faaliyetlerine son vermesini istediğini kaydeden Tillerson, "ABD, nükleer silahlı bir Kuzey Kore'yi hiçbir zaman kabul etmeyecek ve bölgedeki ortaklarımıza ve müttefiklerimize verdiğimiz sözlerden vazgeçmeyecek." dedi.