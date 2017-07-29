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müzesindeki "" çalındı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.7.2017 23:03 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 23:20
Neil Armstrong müzesindeki Altın Ay Modülü çalındı

'nin Ohio eyaletindeki Havacılık ve Uzay Müzesinde sergilenen ve Ay'a inişte kullanılan uzay aracının parçalarından Ay Modülü'nün (Ay Örümceği) altın kopyası olan ""nün çalındığı bildirildi.

Ohio eyaletine bağlı Wapakoneta kenti polisi, Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçen astronot 'un adını taşıyan müzedeki Ay Örümceği'nin altın kopyasının çalındığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ohio Ceza Soruşturma Bürosunun da yerel polise yardım ettiği belirtildi.

Cartier tarafından üretilen ay modülünün kopyaları, 1969 yılındaki tarihi uzay görevinden kısa süre sonra Neil Armstrong ve beraberindeki iki astronot arkadaşı Buzz Aldrin ve Michael Collins'e Paris'te takdim edilmişti.

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Neil Armstrong müzesindeki "Altın Ay Modülü" çalındı
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