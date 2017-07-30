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Giriş Tarihi: 30.7.2017 10:39 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 10:39
Almanya'da silahlı çatışma
'da polis bir saldırganla ya girdi. Saldırgan ağır yaralı olarak yakalandı.
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Almanya'da silahlı çatışma
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