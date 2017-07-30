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Film gibi hırsızlık: soruşturuyor

Giriş Tarihi: 30.7.2017 07:50 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 07:51
Film gibi hırsızlık: FBI soruşturuyor

ABD'nin Ohio eyaletindeki Havacılık ve Uzay Müzesi'nde sergilenen ve Ay'a inişte kullanılan uzay aracının parçalarından Ay Modülü'nün () altın kopyası olan "Altın Ay Modülü"nün çalındığı bildirildi.

Ohio eyaletine bağlı Wapakoneta kenti polisi, Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçen astronot 'un adını taşıyan müzedeki 'nin altın kopyasının çalındığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, Federal Soruşturma Bürosu () ile Ohio Ceza Soruşturma Bürosunun da yerel polise yardım ettiği belirtildi.

Cartier tarafından üretilen kopyaları, 1969 yılındaki tarihi uzay görevinden kısa süre sonra Neil Armstrong ve beraberindeki iki astronot arkadaşı Buzz Aldrin ve Michael Collins'e Paris'te takdim edilmişti.

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Film gibi hırsızlık: FBI soruşturuyor
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