Film gibi hırsızlık: FBI soruşturuyor

Ohio eyaletine bağlı Wapakoneta kenti polisi, Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçen astronot Neil Armstrong'un adını taşıyan müzedeki Ay Örümceği'nin altın kopyasının çalındığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ohio Ceza Soruşturma Bürosunun da yerel polise yardım ettiği belirtildi.

Cartier tarafından üretilen ay modülünün kopyaları, 1969 yılındaki tarihi uzay görevinden kısa süre sonra Neil Armstrong ve beraberindeki iki astronot arkadaşı Buzz Aldrin ve Michael Collins'e Paris'te takdim edilmişti.