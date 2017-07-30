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'da : 22 bin kişi tahliye edildi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 12:01
İspanya'da yangın: 22 bin kişi tahliye edildi

'nın kentinde, müzik festivalinde çıkan dolayısıyla 22 bin kişi tahliye edildi.

'da Parc de Can Zam Parkı'nda düzenlenen "Tomorrowland" adlı elektronik müzik festivalinde çıktı.

Tomorrowland'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sahnenin teknik arıza nedeniyle alev aldığı belirtildi. Yangına dair görüntülerde de alevlerin büyük açık hava sahnesini kapladığı görülüyor.

Barcelona yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre itfaiyeciler, can kaybının yaşanmadığı yangında, konsere gelen 22 bin kişiyi tahliye etti. Yangının çıkış sebebininin araştırıldığı kaydedildi.

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İspanya'da yangın: 22 bin kişi tahliye edildi
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