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Yolda yürürken la laşmak yasaklandı!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.7.2017 23:22 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 01:52
Yolda yürürken telefonla mesajlaşmak yasaklandı!

'nin kentinde, meydana gelen kazaları önlemek amacıyla yolda yürürken, la laşmak yasaklandı.

'nin kentinde, meydana gelen kazaları önlemek amacıyla yayaların yolda yürürken, la laşması yasaklandı. Belediye Meclisi, kararı 2 ret oyuna karşı 7 oyla onayladı.

25 Ekim'de yürürlüğe girecek olan yasada, karara uymayanlar 15 ile 35 dolar arasında para cezasına çarptırılacak. Yasağı tekrarlayan suçlular ise 99 dolar para cezasına çarptırılacak.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'ne göre 2000 ve 2011 yılları arasında 11 bin 100'den fazla kişinin karşıdan karşıya geçerken yaralandığı bildirildi.

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Yolda yürürken telefonla mesajlaşmak yasaklandı!
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