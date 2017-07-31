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'de kaybolan 'ten güzel haber

Giriş Tarihi: 31.7.2017 12:02
ABD'de kaybolan Esma Dönük'ten güzel haber

'de 9 ay önce kaybolan 18 yaşındaki 'ün bulunduğu ve güvende olduğu açıklandı.

9 ay önce 'nin Pensilvanya eyaletinin Lewittown Kasabası'nda kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki Türk kızı 'ün bulunduğu açıklandı. Bristol Township polisinin yaptığı açıklamaya göre, Esma Dönük'ün, bulunduğu ve güvenli bir yerde olduğunu duyurdu.

ABD polisi tarafından özel birim oluşturularak aranan Dönük, ayrıca sosyal medya aracılığıyla ABD genelinde aranıyordu. Polis, konuyla ilgili çok sayıda kişin takibe alındığını ve olayın çok yönlü soruşturulduğunu, olayın başından bu yana polise bilgi ve ihbarda bulunan, Esma Dönük'ün bulunmasında yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz açıklamasında bulundu.

Yetkililer, Esma Dönük için başka bir açıklama yapmazken, güvenli bir yerde olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, daha sonra gerekli açıklamalar yapılarak ailesine teslim edileceğini belirtti. 18 yaşındaki Esma Dönük, 3 Ekim 2016 tarihinden kaybolmuştu.

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ABD'de kaybolan Esma Dönük'ten güzel haber
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