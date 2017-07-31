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Haberler
Dünya Haberleri
ABD'den flaş Maduro kararı!
ABD
'den flaş
Maduro
kararı!
AA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2017
23:05
Güncelleme Tarihi: 31.7.2017
23:05
ABD
Hazine Bakanlığı
,
Venezuela
Devlet Başkanı
Maduro
hakkında yaptırım kararı aldı
Detaylar birazdan...
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