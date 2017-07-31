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'ye mali baskı yapılmasını istiyor

Giriş Tarihi: 31.7.2017 20:41 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 21:36
Almanya Türkiye'ye mali baskı yapılmasını istiyor

, Avrupa Birliği'ne 'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısı yaptı.

Hükümetin söz konusu tezi savunduğu belgede 'den, 'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırmasını da talep ettiği belirtildi.

YARDIMLAR SİVİL TOPLUMUN YARARINA OLMALI

Belgede, şu anda AB'den Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın daha güçlü bir biçimde demokrasi ve hukuk devleti ile ilgili normların devamını sağlamak için şekillendirilmeleri gerektiği ifade edildiği belirtildi. 'nin AB'den talebinde "Yaptığımız yardımlar doğrudan sivil toplumun yararına olmalı"ifadesine yer verildiğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER DONDURULMALI

Ayrıca Alman hükümetinin görüşüne göre AB, gümrük birliğinin modernizasyonuyla ilgili Türkiye ile görüşmeleri dondurmalı.

Dışişleri Bakanı Gabriel, Temmuz ayı ortasında Türkiye ile ilişkilerde gösterilen sabrın sonuna gelindiğini belirterek Almanya'nın ilk etapta Türkiye'ye yönelik üç ayrı noktada farklı adımlar atacağını açıklamıştı.

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Almanya Türkiye'ye mali baskı yapılmasını istiyor
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