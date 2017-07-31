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Genel Sekreteri Kelly, görevine başladı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017 21:00
Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly, görevine başladı

Başkanı Donald ’ın, İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Genel Sekreterliği’ne getirdiği emekli deniz piyade generali John Kelly, yemin ederek görevine resmen başladı.

yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, Kelly'nin Genel Sekreteri olarak tam anlamıyla harika bir iş çıkaracağını söyledikten sonra sözü ekonomisine getirdi. Kendi yönetiminin ABD ekonomisini güçlendirdiğini savunan Trump, 'Borsalar bugüne dek hiç olmadığı kadar yüksek düzeyde, işsizlik oranı 17 yılın en düşük düzeyine düştü, şirketler son derece iyi durumda, verilere göre iş dünyası en mutlu dönemini yaşıyor. Çok iyi gidiyoruz, muhteşem desteğe sahibiz. Ülke iyimser bir ortamda ve bence General Kelly de buna daha da katkıda bulunacak' dedi.

Trump yönetiminin Kelly'nin yerine İç Güvenlik Bakanlığı görevine kimi atayacağı henüz açıklık kazanmadı.

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Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly, görevine başladı
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