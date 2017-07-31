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Donald 'tan açıklaması

Giriş Tarihi: 31.7.2017 21:00 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 21:40
Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

Başkanı , 'nin son kıtalararası denemesinin ardından açıklama yaptı.

Başkanı Donald bugün 'daki kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "'yi halledeceğiz. Hallolacak. Her şeyi halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı John F. Kelly'i kabineye tanıttığı görüşmeden sonra bu açıklamayı yapan Trump, John F. Kelly için de "Mükemmel işler çıkaracağından hiç şüphem yok" yorumunu yaptı.

KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore geçtiğimiz cuma günü, bu yıl 14. kez füze denemesi yapmış ve 2. ICBM (kıtalararası ) denemesini gerçekleştirmişti.

Başkan Trump ayrıca konuyla ilgili olarak, hükümetlerinin Kuzey Kore ve dahil, bir takım dış politika meselelerini "önceki yönetimden miras aldığını" ifade etti.

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Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
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