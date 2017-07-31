Evsiz adamı konaklama karşılığında köle yaptılar

Fransa'nın Indre-et-Loire bölgesinde bir çift, 59 yaşındaki evsiz bir adamı 5 yıl boyunca köle yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. 2012 yılında evsiz adama konaklama sağlayan çiftin, mağdur adamın kimliğini çaldığı ve adama ev işleri yaptırdıkları öğrenildi.

Evin bahçesinden ve hayvanların bakımından sorumlu olan adam, "Tüm isteklerini karşılamak için" ev sahiplerinden önce uyanmak zorunda kalıyordu.

Ev sahiplerinin yediklerinden kalanlarla beslenen adamın aldığı devlet yardımlarının da ev sahipleri tarafından kendi hesaplarına aktarıldığı ve yardım kuruluşlarından gıda hakkının da yine kendilerince kullanıldığı bildirildi.

Bahçedeki bir römorkta uyuyan 59 yaşındaki adam, cesaretini toplayıp şikayetçi olunca 5 yıldır yaşadığı insanlık dışı muamele ortaya çıktı. Çiftin polis tarafından "insan ticareti" suçundan tutukladığı açıklandı.