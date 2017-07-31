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Putin'den 'ye büyük gözdağı

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 21:26 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 02:03
Putin'den ABD'ye büyük gözdağı

Devlet Başkanı , ’nin bu ülkedeki larının sayısında 755 kişilik bir kısıtlamaya gidileceğini duyurdu.

Devlet Başkanı , Washington yönetiminin Rusya'ya karşı yaptırım kararının ardından Rusya'daki 755 Amerikalı la ilişkilerin kesileceğini bildirdi.

Putin, Washington yönetiminin Rusya'ya karşı yaptırım kararının ardından Rusya'daki 755 Amerikalı diplomatla ilişkilerin kesileceğini bildirdi. Putin, "Bir şeylerin değişmesi için uzun bir süre bekliyorduk. Durumun değişebileceğini umuyorduk. Ancak hiçbir şey değişmeyecek.

Cevapsız bir şey bırakmayacağımızı göstermenin zamanı geldiğine karar verdim. Diğer olası tetbirlere veya diplomatik kurumların çalışmaları bakımından bu sayının çok veya az olduğu konusuna gelince, bu rakam oldukça fazla. Çünkü binin üzerinde diplomat ve teknik görevli Rusya'da çalıştı ve hala çalışıyor, bunların 755'i ise faaliyetlerine son vermeleri gerekecek. Bu oldukça fazla" dedi.

Öte yandan Kongresi geçtiğimiz günlerde yönetimine karşı yaptırım uygulama kararı almıştı. Kararın ardından , her iki yönetimde çalışan sayısının eşitlenerek, personel sayısının 455'e düşürüleceğini bildirmişti.

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Putin'den ABD'ye büyük gözdağı
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