Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'dan ABD'ye yanıtı

Giriş Tarihi: 31.7.2017 17:53 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 18:06
Rusya'dan ABD'ye Kuzey Kore yanıtı

Dışişleri Bakanlığı, Bakanı Rex Tillerson'ın tehdidi nedeniyle Rusya ve Çin'i suçlayan sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

, ABD ve bazı ülkelerin tehdidinin artmasının sorumluluğunu ve Çin'e yükleme girişiminde bulunmasına tepki gösterdi.

Bakanlık, "Tüm tarafları gerilimin daha fazla tırmanmasına yol açabilecek adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. ABD ve bir dizi ülkenin temsilcilerinin yaşanan gelişmelerin sorumluluğunu Rusya ve Çin'e yükleme girişimlerinin ve Moskova ile Pekin'i neredeyse Pyongyang'ın nükleer hırslarını hoş görmekle suçlamasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin yeni füze denemesiyle ilgili bir açıklama yayınlayan Tillerson, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programının ekonomik destekçileri olan Rusya ve Çin, bölgesel ve küresel istikrara yönelik giderek artan tehdidin tek sorumlusu" ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan ABD'ye Kuzey Kore yanıtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz