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Son dakika: Trump: Kuzey Kore ile ilgileneceğiz
Son dakika
:
Trump
:
Kuzey Kore
ile ilgileneceğiz
Giriş Tarihi: 31.7.2017
17:30
Güncelleme Tarihi: 31.7.2017
17:32
ABD Başkanı Donald
Trump
, kabinesiyle yaptığı toplantıda "
Kuzey Kore
ile ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
KUZEY KORE LİDERİ KİM'DEN ABD'YE SERT MESAJ!
BUGÜN NELER OLDU
SİTENE EKLE
CROPY
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