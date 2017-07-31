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: : ile ilgileneceğiz

Giriş Tarihi: 31.7.2017 17:30 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 17:32
Son dakika: Trump: Kuzey Kore ile ilgileneceğiz

ABD Başkanı Donald , kabinesiyle yaptığı toplantıda " ile ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.



Ayrıntılar geliyor...

KUZEY KORE LİDERİ KİM'DEN ABD'YE SERT MESAJ!

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Son dakika: Trump: Kuzey Kore ile ilgileneceğiz
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