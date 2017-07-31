Uçak düşüreceklerdi

Avustralya
'nın Sidney kentinde yürütülen polis operasyonunda uçak düşürme eylemi hazırlığında olduğundan şüphelenilen 4 terör zanlısı gözaltına alındı. Gözaltıların ardından Sidney polisi ile birlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, tutuklamaların bir uçağa yönelik bombalama planı ile bağlantılı olduğunu açıkladı. Havalimanlarının iç ve dış hatlar terminallerindeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığını aktaran Başbakan Turnbull, "Terör tehdidi oldukça gerçek" ifadelerini kullandı. Terör alarmı sonrası havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Sydney havalimanından görüntüler paylaşan sosyal medya kullanıcıları, havayolunu kullanacak yolcuları erken gelmeleri konusunda uyardı.
HEDEF DUBAİ UÇAĞIYDI
Avustralya basını, DEAŞ
terör örgütü ile bağlantılı olduğuna inanılan şüphelilerin, Lakemba, Wiley Park, Punchbowl, Surry Hills banliyölerindeki beş eve düzenlenen baskınlar sonucu yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin Sidney'den Dubai'ye hareket eden bir uçağı ev yapımı bomba ile düşürmeyi planladıkları öne sürüldü. Gözaltılar sırasında patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler ele geçirildiğine dikkat çekilirken ülkedeki 'olası' kademesindeki terör seviyesinde değişikliğe gidilmediği belirtildi.