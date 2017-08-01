AB'den Almanya'ya tokat gibi cevap

Almanya'nın Türkiye'ye yaptırım isteyen mektubuna AB'den olumsuz cevap geldi. AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında, Almanya'nın Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi çalışmalarının askıya alınması ve Türkiye'ye katılım öncesi fonların dondurulmasını istediğine ilişkin iddialar gündeme geldi. AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, spekülasyonlara ilişkin yorumda bulunmayacağını, ancak geçen hafta AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısının yapıldığını hatırlatarak, "Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi bizim (üye ülkelere) teklif ettiğimiz bir şey" dedi.

Sözcü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela ise, AB'nin Türkiye'yle ilişkisinin devam etmesinin son gelişmeler çerçevesinde gerekli olduğunu, katılım fonlarıyla reformlar, temel haklar, hukukun üstünlüğü gibi alanlara odaklanıldığını söyledi.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ GEREKLİ

Almanya hükümetinin Türkiye'ye mali baskı yapılmasını talep etmesini değerlendiren Gordejuela, Türkiye'ye finansmanı durdurma konusundaki kararların ikili ilişkilerdeki tüm hususlar gözden geçirilerek alınması gerektiğini belirtti. Gordejuela, Türkiye ile işbirliğinin AB'nin çıkarlarına uygun olduğunu kaydetti. Gordejuela, "Finansmanı durdurmaya ilişkin her türlü karar, Türkiye ile ilişkilere yönelik genel yaklaşımımız ve Türkiye'deki AB'li lehtarlar için muhtemel sonuçlar göz önünde bulundurularak alınmalı. Avrupa Komisyonu, son gelişmeler ışığında Türkiye ile işbirliğinin gerekli olduğunu düşünüyor" dedi. AB Konseyi'nden yetki talep ettiğini hatırlatan Gordejuela, "Komisyon, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesinin, her iki tarafa da önemli ekonomik yararlar sağlayacağını değerlendiriyor" dedi.