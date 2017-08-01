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'den açıklaması

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 15:35
AB'den Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu, 'yle 'nin güncelleştirilmesi için üyesi ülkelerden halihazırda yetki talep edildiğini, güncellenmiş bir anlaşmanın her iki tarafa da önemli yararlar sağlayacağını bildirdi.

Komisyonu'nun günlük basın toplantısında, Almanya'nın 'yle 'nin güncelleştirilmesi çalışmalarının askıya alınması ve Türkiye'ye katılım öncesi fonların dondurulmasını istediğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, spekülasyonlara ilişkin yorumda bulunmayacağını, ancak geçen hafta AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısının yapıldığını hatırlatarak, "Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi bizim (üye ülkelere) teklif ettiğimiz bir şey." dedi.

Komisyonun 2016 sonunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için AB Konseyinden yetki talep ettiğini hatırlatan Gordejuela, "Komisyon, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesinin, her iki tarafa da önemli ekonomik yararlar sağlayacağını değerlendiriyor." dedi.

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AB'den Türkiye açıklaması
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