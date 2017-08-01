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'da camide : En az 15 ölü

Giriş Tarihi: 1.8.2017 20:14
Afganistan'da camide patlama: En az 15 ölü

'da bir camide gerçekleştirilen da ilk belirmelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti.

'ın batısındaki Herat vilayetinde bir camide gerçekleştirilen da ilk belirmelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar Geliyor...
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Afganistan'da camide patlama: En az 15 ölü
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