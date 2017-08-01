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Afganistan'da camide patlama: En az 15 ölü
Afganistan
'da camide
patlama
: En az 15 ölü
Giriş Tarihi: 1.8.2017
20:14
Afganistan
'da bir camide gerçekleştirilen
patlama
da ilk belirmelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan
'ın batısındaki Herat vilayetinde bir camide gerçekleştirilen
patlama
da ilk belirmelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar Geliyor...
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