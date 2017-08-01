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'den 'in provokatif eylemlerine kınama!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 19:42 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 19:53
İİT'den İsrail'in provokatif eylemlerine kınama!

İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi, 'in son zamanlardaki provokatif eylemlerini güçlü bir şekilde kınadı.

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İİT'den İsrail'in provokatif eylemlerine kınama!
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