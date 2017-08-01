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'yi 'ye şikayet etti!

Giriş Tarihi: 1.8.2017 23:57 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 00:51
İran ABD'yi BM'ye şikayet etti!

, yönetiminin geçen ay yürürlüğe koyduğu yeni yaptırımların nükleer anlaşmayı ihlal ediyor olduğu gerekçesiyle 'yi 'nde şikayet etti.

Tahran yönetimi, geçen ay aldığı yeni yaptırım kararı nedeniyle Washington'ı Birleşmiş Milletler 'ne şikâyet etti. Meclis Başkanı Ali Laricani, yeni yaptırımların tarihi nükleer anlaşmanın bazı bölümlerini ihlal ettiğini söyledi.

İran ve 'nin de dahil olduğu 5+1 ülkeleri 2015'te tarihi bir nükleer anlaşma imzalamış ve ın ilişkin bir dizi şartı kabul etmesi karşılığında uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak seçim kampanyasından beri bu anlaşmayı eleştiren ABD Başkanı yönetimi, geçen ay balistik füze programındaki rollerini gerekçe göstererek İranlı altı firmaya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Rus haber ajansı Sputniknews'in haberine göre, söz konusu yaptırımları Güvenlik Konseyi'ne şikâyet eden Tahran'ın ABD'ye karşı başka bir dizi önlem daha açıklaması bekleniyor. İran medyası dün, Cumhurbaşkanı 'nin bu kararları ilgili bakanlıklara yakın zamanda ileteceğini duyurdu.

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İran ABD'yi BM'ye şikayet etti!
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