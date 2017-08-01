Son dakika... Moskova'da bir mahkemeye silahlı saldırı: 4 ölü

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Son dakika... 'da bir ye silahlı saldırı: 4 ölü

Giriş Tarihi: 1.8.2017 15:27 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 15:28

Rusya'dan gelen son dakika haberine göre; 'da bir ye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti!

binası içerisinde en az 20 el ateş edildiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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