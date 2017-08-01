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Son dakika... Moskova'da bir mahkemeye silahlı saldırı: 4 ölü
Son dakika...
Moskova
'da bir
mahkeme
ye silahlı saldırı: 4 ölü
Giriş Tarihi: 1.8.2017
15:27
Güncelleme Tarihi: 1.8.2017
15:28
Rusya'dan gelen son dakika haberine göre;
Moskova
'da bir
mahkeme
ye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti!
Mahkeme
binası içerisinde en az 20 el ateş edildiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
BUGÜN NELER OLDU
SİTENE EKLE
CROPY
Yükleniyor...
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